La raccolta alimentare “AIUTIAMO INSIEME”, realizzata attraverso la generosità dei Clienti dei supermercati Despar di Messina e provincia e con l’ausilio fattivo dei volontari della Croce Rossa Italiana, ha permesso di raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie più fragili, per un importo di poco inferiore a € 10.000 e così come Despar Messina si era impegnata, il corrispondente importo del valore dei beni raccolti, è stato devoluto all’Università di Messina, affinché venga destinato a favore dell’A.O.U Policlinico di Messina “G. Martino.

“Despar Messina si impegna concretamente per il supporto e la vicinanza al territorio” – dichiara Maria Grazia Fiorino, amministratore della società – ”soprattutto in momenti di difficoltà come questo, in cui il contributo di tutti è indispensabile. Occorre essere uniti e costruire progetti che siano lenitivi in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, davvero impensabile. A tutti gli operatori sanitari che con spirito di abnegazione si stanno prodigando, con imponenti sforzi, per garantire a tutti noi la salute, rivolgiamo un grande plauso ed elogio”.

