Il “sistema” ideato da Cateno De Luca per controllare chi sbarca in Sicilia in tempi di coronavirus non piace al sindaco di Milazzo. Formica ha scritto al primo cittadino di Messina De Luca in relazione alla sua ordinanza che disciplina l’attraversamento dello Stretto tramite una banca dati che monitora l’attraversamento dello Stretto. A non convincere il sindaco mamertino è il punto in cui si impone a colui che deve fare ingresso in Sicilia di “dichiarare di avere informato il comune di destinazione allegando la richiesta munita di apposito visto/nulla osta del sindaco”.

Formica invita il collega a modificare l’ordinanza – almeno per quanto riguarda il comune di Milazzo – perché l’obbligo del viaggiatore di informare il sindaco del Comune di destinazione, che può anche non essere Messina, “introduce oneri a carico di altre amministrazioni non previsti da alcuna norma e, quindi in maniera del tutto irrituale, spiega effetti al di fuori del Comune di Messina”.

«La invito a valutare l’opportunità di modificare il citato provvedimento – scrive Giovanni Formica – eventualmente richiedendo esclusivamente la prova dell’avvenuta trasmissione della richiesta o, meglio, per quanto riguarda la città di Milazzo, della comunicazione al sindaco, dando per scontato che l’amministrazione ricevente adotterà ogni misura utile a scongiurare il rischio di diffusione del contagio in conformità alle disposizioni emanate dai Governi nazionali e regionali ed a tutela della comunità amministrata».

