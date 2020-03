Coronavirus, una compaesana va in spiaggia e lei perde la testa. Il video virale della consigliera di Monforte

Una sua compaesana prende il sole in spiaggia postando le foto su Facebook e lei va fuori di testa. Diventa virale il video “Mi rivolgo a te che non hai capito una mazza” di Caterina Rizzo, consigliere comunale di Monforte, diffuso online nei giorni scorsi per invitare i suoi concittadini a rimane a casa.

Il suo video, però, che comincia in maniera istituzionale, ha attirato l’attenzione per i toni particolarmente accesi delle sue affermazioni. La consigliera, infatti, si sofferma in modo particolare su una ragazza che si è “selfata” ignorando i divieti imposti dal decreto Conte e ha snobbato il suo invito a rimuovere le immagini dai social.

«Ma ti sei cugghiunuta – dice – se continuate così noi ad agosto siamo ancora chiusi nelle nostre case e tu l’abbranzatura ta po’ pigghiari sotto il lampadario nel salone. A panza all’aria come le blatte». E ancora di più «ma tu nell’autocertificazione cosa ci mittisti – incalza la Rizzo – “sentivo il bisogno di essere accarezzata dalla brezza del mare?? Avevo bisogno di avere i capelli scompigliati dal vento”»

Insomma un video, quello della consigliera monfortese conosciuta e apprezzata da tutti anche per le sue battaglie ambientaliste, che in pochissime ore ha fatto il giro dei social conquistando 1443 like, 134 commenti e 1641 condivisioni.

