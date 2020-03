L’amministrazione comunale ha lanciato un appello ai cittadini per consentire donazioni in favore delle famiglie che versano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza da Coronavirus.

«La situazione è assai difficile – afferma l’assessore ai servizi sociali Giovanni Di Bella – e insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo – Isole Eolie, si sta cercando di soddisfare tutte le richieste che giornalmente pervengono da famiglie che si trovano in stato di bisogno».

Sostenere le loro difficoltà con un piccolo gesto, in questo momento di emergenza nazionale, prosegue l’Assessore, può sicuramente contribuire a migliorare la loro situazione particolarmente difficile nel quotidiano.

«Sono certo che, “un gesto concreto fatto con il cuore, può sicuramente aiutare chi vive ai margini della Società e trasformare il singolo bisogno d’aiuto, in un gesto di altruismo, la cui insita ricchezza morale, arricchisce ogni persona rendendola umanamente più forte».

L’amministrazione comunale, dunque, invita tutti i cittadini, le associazioni e le imprese, che volessero contribuire a rafforzare ed accrescere questa rete di solidarietà già avviata ed attiva sul territorio, ad acquistare generi alimentari di prima necessità, come pasta, olio, salsa di pomodoro, farina, latte, conserve e quant’altro fosse ritenuto fondamentale.

Gli alimenti acquistati potranno essere acquistati nei diversi supermercati e lasciati al loro interno in prossimità dei punti appositamente predisposti per la raccolta alimentare. Saranno successivamente ritirati dai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo Isole Eolie che prepareranno la cosiddetta “Borsa della Spesa” da destinare alle persone più vulnerabili.

Per info e contatti chiamare al numero 3342160204