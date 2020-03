Coronavirus, 115 i contagiati in provincia di Messina. In Sicilia sono 681 (23 marzo)

Coronavirus, 115 i contagiati in provincia di Messina. In Sicilia sono 681 (23 marzo)

Sono 115 i casi di contagi da coronavirus in provincia di Messina. Il numero più importante si trova nel capoluogo peloritano. In totale sono 721 i casi positivi registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, ma attualmente ne risultano 681 perché 27 sono già guariti e 13 deceduti. Questi i dati aggiornati alle ore 12 di oggi (lunedì 23 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 42; Caltanissetta, 28; Catania, 262; Enna, 38; Messina, 115; Palermo, 98; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 42.

Per quanto riguarda i deceduti, a correzione del precedente report, si precisa che i 13 casi sono riferiti alle seguenti province: 5 a Catania, 4 a Enna, 1 ciascuno ad Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Siracusa.

La Regione Siciliana raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

