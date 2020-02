Di certo non dimenticherà la sua ultima vacanza estiva a Milazzo. A.S., turista campano residente in Piemonte, mentre si trovava nel luglio scorso in gita con la famiglia a bordo della propria imbarcazione, era infatti stato avvicinato dalla Capitaneria di Porto la quale, dopo avergli contestato di essersi ancorato all’interno di una porzione d’acqua rientrante nell’appena istituita Area Marina Protetta, aveva proceduto a deferirlo a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Un gesto che ha fatto rischiare al malcapitato turista sino a sei mesi di condanna e quasi 13.000 euro di ammenda. Oggi tuttavia A.S. può tirare un sospiro di sollievo.

I suoi legali di fiducia, Giorgio Leotti e Gioele Sodano, hanno infatti dimostrato alla Procura l’assoluta carenza, all’epoca, di ogni delimitazione dell’Area Marina Protetta, sostenendo che ciò non consentisse al loro assistito di rendersi effettivamente conto di trovarsi all’interno di un’area sottoposta ad un particolare regime di tutela. Tesi accolta dall’Autorità Giudiziaria la quale, mettendo la parola fine a questa sfortunata avventura estiva, ha prosciolto il turista archiviando il procedimento nei suoi confronti.

