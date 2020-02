PALLACANESTRO BAGHERIA 92/SVINCOLATI MILAZZO 75-87 (Parziali : 29-28 47-51 62-72 ). Prosegue il percorso netto degli Svincolati Milazzo che imponendosi anche sul campo della Pallacanestro Bagheria conquistano la quattordicesima vittoria su altrettante gare disputate , confermandosi così capolista imbattuta del girone b del campionato regionale di serie D. Un successo però giunto al termine di una gara combattuta che ha visto i padroni di casa rendere vita difficile alla compagine milazzese. I ragazzi di coach Maganza giungevano a Bagheria con varie assenze , non erano infatti della partita Mobilia, Jarrett , Catanesi e Costantino . Nella prima frazione erano i padroni di casa a partire col giusto piglio e dopo tre minuti di gioco il punteggio era sull’ 8-4 per Ducato e compagni. Sofia per gli Svincolati realizzava il canestro del -2 mentre a seguire due liberi di Piperno portavano il punteggio sull’ 8-8 a 5’55 dalla prima sirena . Toccava a Barbera ,per la capolista, realizzare il canestro del + 2 mentre dall’altra parte Ducato dopo una bella penetrazione andava a segno per la nuova parità . Gli ospiti iniziavano a prendere le misure da oltre l’arco e così Barbera realizzava la tripla del + 3 con il punteggio di 14-17 . I mamertini ,con un gioco da tre punti di Knepa ,si spingevano sul + 5 a 3’00 dal termine del primo periodo.

La pallacanestro Bagheria non mollava e guidata da un’ottimo Ducato , saranno ben 34 i punti finali per lui ,dapprima agguantava una nuova parità e nei secondi finali del quarto si riportava avanti e chiudeva il primo periodo sul + 1 con il tabellone che segnava il punteggio di 29-28 . In avvio della seconda frazione arrivava la nuova tripla di Barbera , 21 i punti totali per lui , per il + 2 Svincolati. Nei minuti a seguire sostanziale equilibrio in campo , entrambe le compagini si alternavano nelle segnature e così si arrivava al 37-37 a 3’55 dal riposo lungo . Sofia per gli ospiti , 26 punti a referto , si ergeva ad autentico dominatore sotto canestro sia in fase difensiva che in quella offensiva, riportando così avanti i suoi . Cicala per Bagheria riportava Il punteggio in perfetto equilibrio , 41-41 a 3’35 dal riposo. Ad un minuto dal termine del secondo quarto giungeva la segnatura, da oltre l’arco, di Marisi per il + 3 Svincolati e subito dopo un gioco da 3 punti di Knepa sospingeva sul + 6 i milazzesi. Il periodo si chiuderà sul 47-51 .

Al rientro dagli spogliatoi la capolista partiva forte e spingeva sull’acceleratore , due triple consecutive di Barbera e l’ottimo Sofia portavano i suoi sul + 11 . Buono anche l’apporto di Siracusa che rispondeva presente appena chiamato in campo. Punteggio 49-60 a 5’55 dalla terza sirena . I padroni di casa accusavano il colpo e così gli Svincolati Milazzo spingevano ancora e toccavano il + 16. Nei minuti finali del terzo quarto, grazie al duo Cerasola – Ducato, i biancorossi di casa accorciavano e chiudevano sul -10 la terza frazione . Punteggio 62-72 . Nell’ultimo quarto veemente reazione dei padroni di casa che nei primi quattro minuti riuscivano a portarsi sul -2.

Coach Maganza richiamava i suoi ad una maggiore concentrazione mentre la partita, molto maschia , veniva spezzettata dalle chiamate arbitrali .Sofia e compagni riattaccavano la spina ed allungavano nuovamente , + 7 a 3’55 dalla fine . Bagheria provava a rientrare ma la capolista ben controllava i minuti finali e con il trio Sofia-Barbera -Knepa, in evidenza, allungava ancora ed otteneva l’ennesimo successo con il punteggio finale di 75-87 .