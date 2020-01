I due milazzesi si sono ritrovati in trasmissione senza che ognuno sapesse dell’altro. «Un caso fortuito ci ha fatto trovare», sorride Giuseppe che è già la terza volta che ritorna in trasmissione con ruoli diversi. Laura, invece, è alla seconda esperienza.

Due giovani milazzesi si sono ritrovati nella stessa causa trattata durante la puntata di Forum, il celebre tribunale televisivo di Mediaset, senza che l’uno sapesse dell’altro. I giovani Giuseppe Abbriano ( pinoabbriano ) e Laura Culicetto ( Laura_culicetto ) hanno interpretato (le cause sono recitate da attori) due fratellastri che si trovano su posizioni contrastanti: : Laura ha chiesto l’allontanamento dalla madre e un risarcimento economico dal padre che a suo dire l’ha molestata (prima causa persa e seconda causa vinta). Giuseppe, invece, ha richiesto che il padre (diverso da quello di Laura) dia a lui e alla madre il mantenimento arretrato (causa vinta). «I nostri ruoli sono contrastanti perchè se io da un lato amo da morire mia madre – spiega Giuseppe ad Oggi Milazzo – lei la odia con tutta se stessa per averla abbandonata più volte nel corso dell’infanzia».

