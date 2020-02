Consistenti modifiche, nel mese di febbraio alla viabilità della zona di San Paolino dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali. Dopo la chiusura della strada nella prima settimana, adesso il comando di polizia locale ha emesso una nuova ordinanza che sostanzialmente in due fasi, prevede una diversa regolamentazione della circolazione stradale. Ecco il dettaglio con le varie modifiche:

PERIODO 3 – 7 FEBBRAIO

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via S. Paolino, tratto compreso tra l’intersezione di via A. Doria e l’intersezione con l’ingresso del complesso residenziale dove ha sede l’attività commerciale Alberghiera al civico n. 16;

– Istituzione sulla via San Paolino all’intersezione con la via Ciantro, di segnale mobile di preavviso di lavori in corso; istituzione sulla via S. Paolino all’intersezione con la via Ciantro, del segnale di preavviso di divieto di transito a mt. 100;

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a sinistra sulla via A. Doria, all’intersezione con la via San Paolino; istituzione sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio, di segnale mobile di preavviso di lavori in corso

-Istituzione sulla via S. Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio, del segnale di preavviso di divieto di transito a mt. 500;

Istituzione a 200 mt del segnale di preavviso di divieto di transito sulla via San Paolino.

PERIODO 10 – 29 FEBBRAIO

-Istituzione del senso vietato veicolare sulla via San Paolino all’intersezione con la via Ciantro;

-Istituzione del senso unico sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio;

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a sinistra sulla via S. Paolino, all’intersezione con la via Ciantro, per i veicoli provenienti dalla via Migliavacca;

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a destra sulla via Ciantro, all’intersezione con la via S. Paolino, per i veicoli provenienti dalla stessa via Ciantro;

-Istituzione del divieto di transito veicolare sulla parte sinistra della carreggiata di via S. Paolino con direzione di marcia Sud-Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Tommaso De Gregorio e l’intersezione con la via A. Doria.

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a sinistra sulla via Albero, all’intersezione con la via San Paolino;

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a destra sulla via F. Magellano, all’intersezione con la via San Paolino;

-Istituzione del segnale di obbligo di svolta a destra sulla via A. Doria, all’intersezione con la via San Paolino;

-Istituzione sulla via San Paolino all’intersezione con la via Tommaso De Gregorio, di segnale mobile di preavviso di lavori in corso e di corsia chiusa a sinistra.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

185 visite