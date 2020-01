La storia “ Spadino, il monello dello Stretto di Messina” è stata molto apprezzata dalla giuria che ha premiato il lavoro per la qualità del prodotto in termini di vision, strategia ed utilizzo di tecnologie digitali innovative.

Al progetto hanno partecipato le classi seconde della scuola primaria del plesso Carrubaro. Guidati dalla maestra Angela Luisa Quattrone , i bambini hanno realizzato libri digitali sulla piattaforma web Story Jumper, attraverso la metodologia del digital storytelling. Le attività sono state espletate in orario sia curriculare che extracurriculare, con il supporto del tutor docente di classe Nunzia Giorgianni.

Si tratta di un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere l’innovazione e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.

