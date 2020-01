Oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 11, all’Eolian Milazzo Hotel il gruppo civico Fare Milazzo presenterà il progetto per le amministrative di primavera.

«Vogliamo portare l’attenzione su cosa ha di bisogno Milazzo – dice Danilo Ficarra portavoce del gruppo – il nostro gruppo di lavoro domani porrà l’attenzione su alcuni temi e proporremo alcune soluzioni al fine di risolvere delle problematiche da tempo tralasciate. Parleremo di Industrie, di Turismo, di Sport, di Commercio, di strumenti per i cittadini, di progettualità per il futuro. La nostra è una visione a 10 anni per una vera trasformazione delle abitudini e delle opportunità della nostra collettività. Toccheremo gli altri ed importanti temi in un prossimo incontro nei prossimi giorni».

Aprirà i lavori il maestro floral design Carmelo Antonuccio che parlerà della bellezza e delle potenzialità della nostra penisola. L’incontro si concluderà entro le 12:30 promette l’organizzazione.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

194 visite