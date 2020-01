« Il nostro intendimento – dice Capone – è quello di lasciarci alle spalle il passato e guardare con ottimismo alla nostra Città ed alle incredibili ed infinite potenzialità che ci offre. Per questo c’è bisogno di arricchire i contenuti con i contributi dei giovani verso i quali sentiamo il dovere e la necessità di coinvolgerli, ascoltarne esigenze, progetti e visione di una Città che non li allontani ma li faccia rimanere e che possa garantire loro un futuro certo».

Ritorna a riunirsi AmiAmo Milazzo. Oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 15,30, alla sala della scuola di ballo Élite, via Raffaele Colosi, 41, i simpatizzanti del movimento guidato dal commerciante Maurizio Capone discuteranno del programma e della lista in fase di costituzione.

Amministrative, oggi nuova riunione per delineare le strategie di AmiAmo Milazzo

Amministrative, oggi nuova riunione per delineare le strategie di AmiAmo Milazzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.