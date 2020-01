Andrà in scena sabato 18 gennaio alle 20,30 al teatro Trifiletti lo spettacolo “Un mondo migliore” promosso dall’Aipd e dal Comune di Milazzo con la collaborazione di altre associazioni. La serata era prevista il 13 dicembre ma è stata rinviata in segno di lutto per la tragica scomparsa del giovane musicista milazzese Claudio Paci. Lo spettacolo prevede ballo, canto e moda. Presenterà Francesco Anania. Prevista la partecipazione di Mimmo Ambriano, Luca Sindoni, Chiara Rizzo, Gesuè, Riky Rotondo, Gabriella Bisignano e della Star dance accademy.

L’ingresso sarà gratuito ma è prevista una raccolta di fondi per sostenere una iniziativa benefica.

L’assessore ai servizi sociali, Giovanni Di Bella ha auspicato una massiccia partecipazione di cittadini e annunciato che nel corso della serata si procederà alla premiazione di associazioni che si sono distinti nel sociale per la sinergia con l’Amministrazione.

