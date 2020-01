IL CASO. Gli ammiccamenti si fanno sempre meno timidi. «Stai nel palazzo dove ci sono le donne?». Ormai è impossibile non notare quel frenetico via vai di uomini nelle scale e, si sa, la gente mormora. Il problema è quando uno di questi prende l’ascensore. Trattandosi di un modello degli anni ‘70, se non si richiudono le porte interne, rimane bloccato al “piano alto” e i condomini sono costretti a prendere le scale spesso con le pesanti borse della spesa o le mamme con passeggini e bambini al seguito.

A Piazza Sacro Cuore, in uno dei tanti palazzi che si affacciano sulla chiesa popolata la domenica da centinaia di famiglie che partecipano alla Santa Messa, da oltre sei mesi probabilmente si celebra un altro rito antico ma pagano.

Un via vai di persone che sta rendendo un inferno la vita ai condomini che ormai hanno deciso di dotarsi di macchine fotografiche e videocamere di sicurezza. Tutti si dirigono in un appartamento la cui vita sociale, a quanto pare, è più che “frizzante”. Nei pressi c’è una scuola elementare con centinaia di bambini che passano quotidianamente davanti all’edificio. Nel pomeriggio ragazzini popolano la parrocchia impegnati nel catechismo o nelle attività degli scout.

Tra l’altro le modalità di accesso a questi – chiamiamoli – “appuntamenti” sono singolari: non si citofona ma si chiama ad un numero di cellulare, poi si aspetta nei pressi della chiesa del Sacro Cuore: improvvisamente si apre il portone. Gli habitué ormai sanno a che piano andare, altri tentennano. E qui cominciano i guai. Perché questi signori che cercano “le donne” a tutte le ore del giorno fermano i condomini, alcune volte sbagliano campanello o, addirittura, se il piano è giusto bussano insistentemente alla porta sbagliata dove vivono famiglie con bambini. Fino ad oggi non è successo nulla di grave ma – diciamo – che le persone che frequentano “la casa delle donne” non sempre vengono aiutati dalla fisiognomica. Un quarto d’ora e poi lasciano il palazzo quasi “svuotati” e con il sorriso tra le labbra.

I condomini, che però il sorriso lo hanno perso da un pezzo, più o meno alla spicciolata hanno informato il capo condominio che a questo punto ha passato la “patata bollente” al proprietario dell’appartamento. Quest’ultimo, che finalmente aveva trovato un affittuario con tanto di contratto, permesso di soggiorno (è uno straniero) e bonu pagaturi, cade dalle nuvole. E a questo punto non sa come risolvere la questione.

D’altronde l’affittuario, oltre ad essere puntuale nei pagamenti, è una persona dalla generosità spiccata che associa ad una timidezza quasi patologica: è talmente buono di animo che dopo avere firmato cede spesso la casa ad un paio di amiche e per rispettare la loro privacy neanche si fa vedere per settimane. Quando incontra i condomini nelle scale si copre anche il viso.

Chissà se le forze dell’ordine di Milazzo potranno chiarire una volta per tutte cosa sta succedendo a Piazza Sacro Cuore? Perchè nello stesso giorno a turno, ben undici uomini, varcano la soglia dell’appartamento? Il proprietario della casa a fronte di un contratto e un pagamento regolare ripete ai vicini di non avere la possibilità di avviare lo sfratto entrando nel merito della vita sociale dei suoi affittuari. Risultato? Gli ammiccamenti ormai si fanno sempre meno timidi. «Stai nel palazzo dove ci sono le donne?».

4.341 visite