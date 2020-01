Segnali positivi dal nuoto milazzese nonostante la chiusura della piscina comunale che ha causato notevoli disagi sia per i fruitori sia per i vari comparti agonistici e non. Gli atleti di Swimblù sono riusciti ugualmente a preparare la prima gara stagionale del 2020 che ha visto impegnati ben 18 atleti a Sant’Agata Militello al 3° Trofeo Wellnext.

Il cronometro ha fatto registrare ottimi tempi per i Master Milazzesi che con grande impegno hanno affrontato le specialità della disciplina classificandosi al sesto posto tra le 17 Società partecipanti.

Bella cornice di pubblico presso la piscina Wellnext di Sant’Agata di Militello, una domenica di sport per gli atleti provenienti da tutta la Sicilia circa 250. Di seguito il medagliere:

Cristina Faranda alla prima gara ufficiale in piscina con i colori Swimblu ,argento nei 200 sl di categoria, esordio pure per un grande fondista Gaetano Zaffardino .

Simone Scibilia argento nei 200 sl e argento nei 50 sl nella categoria di appartenenza e bronzo nella staffetta 4×50 sl 160-199 insieme a Angelo Cardillo,Davide Costantino e Gaetano Zaffardino.

Angelo Cardillo, argento nei 100 rana di categoria e doppia medaglia di bronzo nella staffetta Elisa Foti medaglia d’argento nei 50 Sl di categoria e oro nei 100 sl di categoria

Natalina Scibilia, argento nei 100sl di categoria e bronzo nei 50 dr

Sebastiano Celi, bronzo nei 100 rana e argento nei 100 misti di categoria

Jacob Barbara, argento nei 50 rana e oro nei 100 rana di categoria

Tiziana Smedile, argento nei 100 misti di categoria

Arianna Raiti, bronzo ni 50 rana di categoria

Gianluca Venuti, argento nei 50 farfalla,bronzo nei 100 misti e medaglia nella mix staffetta Angela Briuglia argento nei 50 rana e bronzo nei 100 rana di categoria

Mariella Bonaffini, oro nei 50 Sl e argento nei 50 Dorso di categoria

Davide Costantino, argento nei 50 dorso ,Bronzo nei 100 dorso e due Bronzi nelle staffette Gaetano Zaffardino oro nei 100 mix ,bronzo nei 100 Stile e bronzo nella staffetta

Simone Zappia e Carmelo Di Natale, dirigenti della Swimblu Milazzo, si ritengono soddisfatti per la gara d’apertura del 2020 , fiduciosi nel ripristino delle condizioni della piscina Comunale e di conseguenza s ad l ritorno della normalità ,in modo da poter svolgere in maniera costante gli allenamenti settimanali e poter ridare normalità a tutto il comparto nuoto sia agonistico – Master – propaganda .

Prossimi appuntamenti Trofeo Sant’Agata e poi Campionati Regionali (22/23Febbraio Paternò )

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

419 visite