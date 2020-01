Il messaggio veicolato è di rompere il muro omertoso dell’ indifferenza con un urlo liberatorio che canalizzi l’attenzione su ogni forma di discriminazione, in questo caso rappresentata dalla processione di disperati che varca la celebre porta Raineri andando incontro all’inevitabile oblio se la memoria non facesse ricorso alla cultura e alla conoscenza storica.

CASTROREALE. Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane /IPSSAS di Castroreale hanno reinterpretato il celebre quadro di Munch nella ricorrenza della giornata della memoria. Ancora una volta Castroreale ha fornito la splendida cornice per questa immagine.

