Lo scorso 8 gennaio era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, perché ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e minacce ai danni di un minore con altre quattro persone me è stato sorpreso a bordo di un’autovettura, da una pattuglia dei carabinieri di Milazzo, fuori dal comune di Barcellona, dal quale aveva l’obbligo di non allontanarsi.

E’ stato sorpreso fuori dal comune di Barcellona. Così dall’obbligo di dimora è finito in carcere. Questo il provvedimento disposto dal gip del tribunale di Barcellona nei confronti di Simone Italiano, 19 anni, messinese.

Minorenne picchiato a Milazzo, il 19enne messinese finisce in carcere

