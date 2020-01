L’onorevole Antonio Catalfamo lascia la carica di capogruppo di Fratelli d’Italia e va a guidare il primo gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana. L’indiscrezione dei giorni scorsi è stata ufficializzata poche ore fa. A prendere il posto di Catalfamo nel partito della Meloni sarà la collega messinese Elvira Amata.

«Da oggi vogliamo essere stimolo al Governo regionale con tutta una serie di proposte. Le priorità, sono le infrastrutture e, con esse, i fondi strutturali per dare alla Sicilia, per anni soffocata da inerzia e superficialità, quanto ha diritto di avere. Lavoreremo per dare risposte agli imprenditori agricoli e a tutti i settori legati all’agricoltura e all’economia», ha commentato Stefano Candiani, commissario regionale della Lega.

«Sono felice di far parte di questa squadra e che sia stato apprezzato il nostro lavoro di questi anni all’insegna della produzione normativa – ha commentato Catalfamo – Continueremo su questa strada, ascoltando i cittadini e le loro esigenze, portando il nostro progetto politico all’attenzione del prossimo governo nazionale a guida leghista.”

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

91 visite