Nessun Capodanno in piazza quest’anno per Milazzo. L’amministrazione comunale guidata da Giovanni Formica fin dai primi giorni di dicembre aveva prospettato un fine anno senza eventi in piazza. Nulla di annunciato e nulla di fatto. Durante la presentazione del cartellone natalizio fatta dall’assessore al Turismo Pierpaolo Ruello, infatti, l’ultima data dell’anno era vuota fin dall’inizio. Ultimo tassello di un 2019 silenzioso per questa amministrazione. Poche parole e piccoli eventi. Il cartellone natalizio messo a punto dall’ultimo arrivato a Palazzo dell’Aquila ha fatto i conti con le solite difficoltà economiche ma ha comunque animato il centro cittadino per due settimane e con diversi appuntamenti. Non va dimenticato che solo le prescrizioni di sicurezza previste hanno oneri economici importanti. Il Capodanno, infatti, non è mai stato organizzato con soldi pubblici ma solo grazie a sponsorizzazioni di privati.

Bella per Milazzo è stata soprattutto la presenza in città per due giorni di Maria Grazia Cucinotta. L’attrice messinese è stata madrina dell’iniziativa benefica che ha aperto il cartellone natalizio in via medici e che ha attirato l’attenzione di diverse emittenti nazionali tra cui “I Fatti Vostri” di Rai Due e a Tv 2000.

La giunta Formica affida dunque tutto alla Movida che proprio in queste sere di festa ha riempito a dismisura le strade del centro cittadino. L’ordinanza firmata qualche giorno fa dal sindaco, infatti, autorizza i locali notturni ad animare la notte più importante dell’anno fino alle 5 del mattino all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi.

Così per chi vuole restare in centro alle 00.30 si parte al Bukowski – Mestoli & Miscele di Raffaele Fazio e Simone Gugliotta con il Live della Band Match Music. Il gruppo composto da Alessia Di Bella (Voce), Simona Parisi (Voce), Alfredo Cavalieri (Chitarra), Stefano Incardona (Basso) e Renzo Girone (Batteria) giurano di far ballare per tutta la notte. Poi la parte finale della nottata è affidata al dj milazzese Uccio Dp

Al Bukowski sarà da non perdere anche il Mercoledì Italiano in programma il giorno dopo nel primo mercoledì del 2020. Un evento che già nelle normali serate attira l’attenzione di tantissimi giovani a tal punto di diventare il fiore all’occhiello della Movida milazzese.

A rendere ancora più suggestiva la via Giacomo Medici ci saranno centinaia di ragazzi che festeggeranno l’avvento del 2020 al B71 Drink Room di Peppe Barbera.

Start alle 00.30 con Benny Blanco, Marco Sergente, Bazooka Kid e Ivan La Rosa.

Per il noto locale della centralissima via milazzese si tratta di una serata che va a coronare un 2019 pieno di eventi. Per il giovane milazzese Barbera, infatti, è stato un anno ricco di nuove idee e tutte vincenti.

