634 gardenie, 1.110 sacchetti di mele e 850 stelline per un totale di 21 mila euro. Quello trascorso è stato un anno di netta affermazione per il Go Aism Milazzo. Un anno che è andato avanti dall’inaugurazione a livello regionale della Settimana Nazionale della Sm con il teatro Trifiletti colmo di volontari e cittadini al progetto Mare Aperto che da 18 anni è l’unica struttura balneare che permette la balneazione assistita gratuita a persone con sclerosi multipla e disabilità in genere. L’associazione crede fermamente che solo dei cittadini attenti e solidali possono essere veri cittadini attivi, per questo è stato un 2019 straordinario in cui ci sono stati più di 100 studenti dell’Itet Leonardo Da Vinci che hanno partecipato al Progetto “A scuola di solidarietà” grazie alla sensibilità e all’attenzione della preside Stefabia Scolaro, da sempre vicina all’associazione, e i 70 ragazzi del Liceo Impallomeni.

Grazie alla sinergia con le istituzioni locali e l’affido del Taxi amico abbiamo intensificato le risposte ai bisogni delle persone con disabilità e con concreti problemi di mobilità, raggiungendo i centri clinici della provincia.

«Sono assolutamente soddisfatto e felice che la città di Milazzo abbia fatto la differenza sul territorio provinciale con una massiccia adesione e partecipazione ai nostri eventi nazionali – dice Emanuele La Via, responsabile Gruppo Operativo Aism Milazzo – dei 21 mila euro raccolti il 50% è andato alla ricerca scientifica e il 50% alle attività del territorio per garantite il supporto diretto alla persona con sclerosi multipla e non. Importanti sono stati gli obiettivi raggiunti con il Progetto Mare Aperto (Lido Open Sea), luogo in cui più di 170 persone con disabilità varie, hanno potuto vivere una vacanza dignitosa, usufruendo di importanti servizi per un soggiorno in piena autonomia, affermando sempre più Milazzo nelle città turistiche che garantiscono l’accessibilità e la piena inclusione sociale. Mi auguro che il 2020 possa permetterci di raggiungere imminenti e importanti obiettivi, consentendoci insieme alla cittadinanza tutta di rendere Milazzo un esempio di vera inclusione, affinchè si possa sempre più diventare punto di riferimento, regionale e nazionale. Ringrazio quanti ci hanno sostenuto, e quanti hanno condiviso il nostro impegno quotidiano tra cui gli 8 volontari in Servizio Civile e i volontari tutti, sperando di trovarci sempre insieme per un mondo libero dalla sclerosi multipla»

