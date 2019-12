Novecento metri quadrati, quattro sale e un azzeccatissimo stile industrial. La palestra Dream Fitness dei fratelli Dramis si veste di nuovo e cambia sede per regalare ai suoi clienti spazi nuovi e luminosi. «Dopo dodici anni – dicono Davide e Marco – siamo riusciti a realizzare il nostro sogno. Una palestra vivibile in tutti i suoi spazi e soprattutto con un bilanciamento tra luce e aria in grado di rendere qualsiasi tipo di allenamento il più piacevole possibile».

La nuova struttura di via XX Luglio è stata inaugurata domenica 29 dicembre. Un pomeriggio di festa nel corso del quale sono state presentate anche le novità in programma. Oltre all’allenamento funzionale al Power Pump, Fitbox, Corpo Libero, Attività Motoria, Ginnastica Posturale e della terza età, Karate, Kickboxe adesso si aggiungono due nuove attività: Pilates e Yoga. Ma non solo. La palestra resterà aperta anche sabato dalle 9 alle 17. Durante la settimana, invece, orario continuato dalle 9 alle 22.

«Il nostro dopo tanti anni di attività – concludono i fratelli Dramis – è un sogno che si realizza. Questa struttura è realmente come noi la volevamo e di questo dobbiamo ringraziare Francesco Miroddi, architetto e direttore dei lavori, che ci ha accompagnati e consigliati in questi lunghi cinque mesi di lavoro».

