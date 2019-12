Sarà svelato il 6 gennaio il candidato a sindaco di Milazzo del Movimento 5 Stelle. Ad anticiparlo è stata la senatrice Barbara Floridia nel corso di un incontro nella sede di via Umberto I che ha accolto per un incontro l’ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

«Il 6 gennaio renderemo noti il nome del sindaco e vice sindaco del Movimento 5 Stelle – ha spiegato – la lista che concorrerà alle amministrative, invece, verrà definita entro il 6 marzo».

Il 6 gennaio il Movimento diffonderà i candidati a sindaco di tutti i comuni italiani in cui si voterà in primavera. «Lo facciamo con largo anticipo poichè siamo gli unici che fanno una vera scuola per consentire ai cittadini attivi di acquisire competenze per amministrare», spiega la senatrice.

In realtà i nomi a Milazzo non saranno “definitivi”. La stessa Floridia ha ammesso che il dialogo con liste civiche che vogliono condividere il percorso rimane aperto, dunque non è escluso che il “primo cittadino pentastellato” possa essere condiviso da altri movimenti locali o che il partito possa anche decidere di rinunciare al proprio sindaco per un progetto di più ampio respiro.

Protagonista del breve incontro, però, è stato l’ex ministro Toninelli il quale ha avuto parole di elogio nei confronti di Barbara Floridia per il ruolo svolto nella istituzione della nuova Autorità Portuale e nel blocco del progetto del termovalorizzatore a San Filippo del Mela («si è fatta portavoce delle istanze dei territori»).

Diverse le stoccate del senatore nei confronti di Salvini («prima i suoi ministri hanno votato contro inceneritori e poi è andato in tv a dire che era favorevole»), l’ex ministro Fioramonti che prima si è dimesso e poi ha lasciato il movimento in queste ore («ha gettato la spugna alle prime difficoltà»), i Benetton per la gestione delle autostrade. «Facciamo provvedimenti storici e strutturali – hanno detto i portavoce cinquestelle – i risultati si vedono a distanza di anni».

A portare un saluto è stata anche il deputato messinese Grazia D’Angelo.

