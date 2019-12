MESSINA. Per il “Marina Del Nettuno Yachting Club”, di Ivo Blandina, arriva un riconoscimento importante, l’inserimento in Blueblazer, la guida ai migliori cocktail bar d’Italia. Il riconoscimento arriva durante il gala di presentazione della nuova guida 2020, svoltosi a Milano, il 16 dicembre, presso Officina.

Si chiude così un 2019 ricco di soddisfazioni per il Lounge Bar del Marina del Nettuno, considerato tra i cinque migliori risto/cocktailbar della Sicilia per “Eleganza Del Gusto”, due finali italiane di cocktail competition per il barman di casa, Christian Costantino, adesso, infine Blueblazer.

«Siamo grati del riconoscimento – commenta Christian Costantino – e ringraziamo Blueblazer per l’opportunità, è un vero piacere far parte della guida, ringraziamo soprattutto i nostri clienti che ci scelgono tutti i giorni, il merito è tutto loro».

