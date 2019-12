La Corolla di Calcagno S.r.l., difesa dall’Avv. Fulvio Cintioli, esce vittoriosa dal contenzioso promosso dalla società del Gruppo Franza contro l’ampliamento del Parco Corolla avvenuto lo scorso 26 Giugno.

La nuova struttura ospita 20 esercizi di vicinato, 4 nuovi ristoranti ed un cinema multisala che si aggiungono alle preesistenti attività, così portando a 55 i negozi complessivamente operanti nel parco.

La Parco commerciale Milazzo S.r.l. era ricorsa al TAR di Catania lo scorso 9 Ottobre sostenendo che l’apertura del nuovo cinema multisala, da parte della Corolla, non consentirebbe più alla ricorrente lo sviluppo della propria attività imprenditoriale.

Il Tribunale amministrativo Regionale si è espresso con sentenza del 24/12/2019 dichiarando irricevibile il ricorso introduttivo, privo di legittimazione e di interesse il ricorso per motivi aggiunti, non avendo la società del Gruppo Franza, né titolo abilitativo ad attività edificatoria, né allo svolgimento di attività commerciale. Ne discende l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.