Festività, mille cartoline per gli anziani soli: alla ribalta nazionale l’iniziativa che parte da Milazzo

E’ finita anche alla ribalta nazionale l’iniziativa Regala un sorriso partita da Milazzo che ha visto i piccoli studenti dei tre circoli didattici scrivere oltre mille cartoline recapitate da Poste Italiane ad altrettanti anziani ospitati nelle case di riposo della provincia di Messina. Dell’iniziativa se n’è parlato ai I fatti vostri (Rai 2) con Giancarlo Magalli (CLICCA QUI) e a Tv2000 con Maria Grazia e Paola Saluzzi (CLICCA QUI).

L’iniziativa promossa dalla I-mage Art for Life di Giovanna Cucinotta e che ha visto testimonial Maria Grazia Cucinotta col patrocinio di Poste Italiane, ha coinvolto gli studenti che di proprio pugno hanno disegnato, colorato e scritto più di mille cartoline che sono state recapitate alle case di riposo di Messina e provincia.

«Un modo con cui pensare ai più anziani da parte dei più piccoli per regalare, riscaldare col cuore, i nonni delle case di riposo”, spiega l’assessore Pierpaolo Ruello. L’attività, pensata e nata su Milazzo, ha fatto parte dell’evento, promosso con l’Assessorato al Turismo e Spettacolo “Accendiamo il Natale con i Bambini” realizzata l’8 dicembre in via Medici.

321 visite