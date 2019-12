«Riteniamo che provare a regalare un sorriso ad un bambino sia un obbligo – dice il presidente Francesco Lo Presti , e l’entusiasmo trovato nei Partner ci ha fatto immenso piacere. Ora tocca ai cittadini, ma non abbiamo dubbio, conoscendoli, nel successo dell’iniziativa».

La serata per la famiglia prevede una squisita cena con Patatine, Pizza e dolce e poi la visione di uno dei bellissimi film in programmazione al Cinema con un buon pacco di popcorn.

Il Tuppo con i suoi buonissimi Panettoni del Sorriso ci permetterà la raccolta fondi, il Parco Corolla ci permette l’utilizzo degli spazi e Verace Elettrica (pizzeria e non solo) e The Screen (il cinema) ci vengono incontro permettendoci di aumentare le famiglie a cui regalare un Sorriso.

Kiwanis Club “Milazzo Città del Capo”, al via al Parco Corolla il progetto “Regala un Sorriso”

