Ma anche il medico Attilio Andriolo , gli ex consiglieri Franz Napoli, Pina Miceli, Antonio Sgro , l’ex assessore Dario Russo . A prendere la parola sul palco l’ambientalista Peppe Maimone e l’imprenditore Giuseppe “Gino” Amendolia , quest’ultimo tra i promotori del movimento Civico 6.

Alla manifestazione della “Sardine” di Messina anche una folta delegazione di milazzesi al grido “Milazzo non si Lega”. Ieri sera a Piazza Unione Europea nessuna bandiera politica ma sagome dei pesci, cornici, cartelli tutte a tema. Molte le persone arrivate dalla provincia, sopratutto Milazzo e Barcellona.

