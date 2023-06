La Sicilia vince il Trofeo Pinocchio 2023. Domenica 18 giugno, ad Atri in provincia di Teramo, la Polisportiva Sikelia di Milazzo conquista la medaglia d’argento di Asia Sgrò (9 anni), portando a casa anche la bella prestazione di Fortunato Saja (11 anni). Merito dell’istruttore federale Mariagrazia Filoramo che ha portato al successo il gruppo con la sua esperienza. . Domenica 18 giugno, ad Atri in provincia di Teramo, ladi Milazzo conquista la medaglia d’argento di(9 anni), portando a casa anche la bella prestazione di(11 anni). Merito dell’istruttore federaleche ha portato al successo il gruppo con la sua esperienza.

Per la prima volta una regione del Sud d’Italia si aggiudica la competizione giovanile più importante nel Tiro con l’arco in Italia. Una volta Giochi della Gioventù, oggi Trofeo Pinocchio.

Orgoglio per tutti gli arcieri siciliani avere il settore giovanile (9-13 anni) più forte d’Italia, è speranza per il futuro, grazie a tecnici specializzati come Mariagrazia Filoramo e la guida di un Allenatore Nazionale d’eccezione (Willy Fuchsova) Direttore Tecnico della Nazionale Paralimpica e Tecnico Regionale.

Grande soddisfazione vedere i tre giovani milazzesi trionfare: Asia ha tirato le prime frecce a 7 anni bramando sin da subito di poter iniziare a gareggiare (l’attività agonistica inizia a 9 anni), è una ragazzina attenta che ci mette tanto impegno e determinazione per raggiungere i risultati; Fortunato è un ragazzino vivace che ha incontrato il tiro con l’arco alla scuola del Carrubbaro (Terzo Istituto comprensivo) e che ha fatto crescere la sua determinazione e la sua capacità di controllo per imparare a dosare le sue forze e contenere le sue capacità esplosive.

Mariagrazia è oramai un punto di riferimento per lo sviluppo del settore giovanile a Milazzo, nella Polisportiva Sikelia, ed in Sicilia per tutti i giovani, che ha guidato al raggiungimento delle migliori prestazioni. Con la sua dolcezza, il suo carattere mite, il suo modo di fare riesce a tirare da ogni giovane atleta il meglio di sè ed il suo motto è “prima la risata e poi la rosata” ovvero divertirsi prima dei risultati agonistici, tutto ciò al fine di evitare la specializzazione precoce.

Abbiamo a Milazzo un grande potenziale e il mondo arcieristico sta crescendo tantissimo con tanti progetti che portiamo avanti con sacrificio e grande impegno: siamo stati impegnati nelle scuole con il progetto “Scuola attiva Junior” ed incontrato centinaia di ragazzini delle scuole medie; siamo impegnati nel progetto “A scuola con l’arco” e siamo la seconda associazione d’Italia con oltre 30 nuovi tesserati; siamo Centro CONI ed abbiamo aperto il Camp Sportivo Multidisciplinare EDUCAMP CONI tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.30 da giugno a settembre: 12 attività sportive differenti fra cui arti marziali, bocce e tennistavolo con cui stiamo stringendo i contatti per l’affiliazione alle rispettive Federazioni.

Un’attenzione particolare ai ragazzi speciali: la Polisportiva Sikelia è affiliata al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ed alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivo Relazionali) e permette l’attività agonistica a qualsiasi forma di disabilità con ben due tecnici specializzati (Mariagrazia Filoramo e Gianluca Stefanelli) e con l’ausilio delle Federazioni. Presto un progetto che darà l’opportunità di far svolgere l’attività sportiva ai ragazzi speciali nelle scuole.