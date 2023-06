Un nuovo logo Liberty Lines che la accompagnerà in questo trentesimo anno di attività. Era il dicembre del 1993 quando il Comandante Vittorio Morace, insieme al figlio Ettore, decisero di capitalizzare la loro ampia esperienza nel mondo dello shipping dando vita ad una propria compagnia armatoriale specializzata nel trasporto veloce dei passeggeri.

Nacque così Ustica Lines, compagnia armatoriale dotata di un unico aliscafo che collegava gli scali di Napoli, Ustica, Favignana, Trapani, Pantelleria e Kelibia in Tunisia.

In questi decenni di attività, molte cose sono cambiate: la compagnia è cresciuta costantemente grazie alla capacità di cogliere promettenti opportunità di mercato e potendo contare sul supporto della propria clientela.

Sono state fatte importanti acquisizioni quali quella della società di navigazione Siremar – Compagnia delle Isole e di Traghetti delle Isole, entrambe nel 2016, che hanno determinato un’ulteriore crescita esponenziale dell’azienda che in tale occasione ha assunto anche l’attuale nome di Liberty Lines.

Oggi, Liberty Lines è una realtà interamente italiana con sede a Trapani, ha una flotta di oltre 30 unità veloci (tra Aliscafi, Catamarani e Monocarena), una squadra di oltre 600 collaboratori e un cantiere navale di proprietà che effettua le lavorazioni esclusivamente sui mezzi propri.

Per festeggiare i tanti traguardi raggiunti nel nome del fondatore Vittorio, recentemente scomparso, con la prospettiva di guardare con ottimismo e determinazione al futuro, Liberty Lines ha deciso di adottare un logo anniversario che la accompagnerà in questo trentesimo anno di attività ed oltre, per continuare a lavorare per costruire un futuro che onori il passato di crescita e innovazione dell’azienda.