Sarà intitolata ad Alba Munafó, giovane donatrice di organi deceduta a seguito di un incidente stradale, l’area verde ubicata in contrada Grazia di Milazzo.

Quello che viene denominato dall’Aido “Il giardino pubblico della donazione” e che è stato concesso gratuitamente dall’amministrazione comunale verrà inaugurato il primo di luglio, alle 18, nel corso di una cerimonia alla quale interverranno oltre ai soci e sostenitori dell’associazione donatori organi, il sindaco Pippo Midili, gli assessori e padre Antonio Costantino, parroco della chiesa Maria SS delle Grazie.

《Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per aver accolto e risposto positivamente alla richiesta solidale dell’adozione nel ricordo di Alba – afferma il presidente dell’Aido Milazzo, Vittorio Cannata -. Il giardino di recente è stato oggetto di un importante lavoro di restyling da parte di Ecocet, servizi per l’ambiente, grazie alla sensibilità e alla generosità dell’amministratore Cirino. Auspichiamo adesso la partecipazione dei cittadini e delle aziende private per promuovere il decoro e il mantenimento del giardino della donazione attraverso una collaborazione attiva, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del territorio》