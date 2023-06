Il trasferimento del Commissariato di Polizia di Milazzo in un comune del comprensorio si fa sempre più concreto. La Prefettura di Messina sta valutando le offerte presentate in risposta a un bando scaduto il 15 giugno dopo che un altro, finalizzato alla ricerca di strutture “ospitanti” sul territorio della città mamertina, non è andato a buon fine. La nuova destinazione sarà in uno dei comuni tra San Filippo del Mela, Pace del Mela e Merì.

Il comune di Milazzo ha comunicato alla prefettura che entro la fine dell’estate dovrà lasciare l’immobile di via Francesco Crispi, accanto al municipio, per essere demolito e realizzare un nuovo edificio che sarà adibito a co-working e uffici comunali. Tutte le alternative proposte dall’amministrazione Midili non sono state riunite idonee: dalla ex scuola Zirilli attualmente occupata dai vigili urbani alla Badia, al Borgo. Un privato aveva messo a disposizione un edificio in zona San Paolino ma non aveva i requisiti richiesti.