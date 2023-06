Dal 2020 decide di fermarsi come allenatore professionista uscendo dal contratto con Scafati, e di curare in prima persona altri suoi interessi vedi campo assicurativo.

Palmares ricco con 2 campionati di Legadue vinti, 2 di serie B Eccellenza, 1 di Serie B ,2 coppa Italia di Legadue la prima a Capo d’Orlando nel 2004/2005, la seconda a Scafati nel 2015, miglior allenatore di Legadue. Nella stagione 2009/2010 riceve anche il prestigioso Premio Reverberi o Oscar del Basket assegnato ogni anno dal comune di Quattro Castella in collaborazione con la Fip e la Lega Basket.

Da coach detiene il record del maggior numero di vittorie nella Lega Due. Allenatore dalla lunga esperienza, la sua avventura inizia a Barcellona Pozzo di Gotto per poi essere coach delle realtà principali del sud Italia. Pallacanestro Messina,Orlandina Basket, New basket Brindisi , Scafati sono le compagini che lo vedono protagonista.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.