Al termine di questo lungo lavoro di creatività e manualità, il laboratorio di ceramica del Liceo “Guttuso” ha “sfornato” quindici pannelli a tema storico-religioso e quindici a tema paesaggistico che ripercorrono e celebrano le tradizioni culturali e il territorio, valorizzandone il passato e le risorse naturali. Inoltre il progetto ha previsto la realizzazione di una descrizione dei pannelli ceramici con linguaggio Braille e audio dedicato ai visitatori non vedenti.

Si è partiti da una fase progettuale con l’ideazione dei soggetti da raffigurare e, in seguito, si è proseguito con una lunga fase di produzione che ha visto l’impiego di tecniche specifiche per la lavorazione ceramica. Gli alunni hanno avuto modo, quindi, di apprendere numerose competenze e abilità tecnico-pratiche legate al settore ceramico, spaziando dalla conoscenza della tradizione artistico-artigianale allo studio delle tecniche di produzione più innovative.

L’obiettivo è stato la realizzazione di trenta pannelli ceramici da collocare su quindici vasi installati lungo la scalinata di via Erta S. Domenico. Si è trattato di un progetto lungo e ambizioso che ha visto il coinvolgimento di circa quaranta alunni del triennio: da ottobre a maggio, la docente e gli studenti hanno lavorato a tutto il processo di sviluppo dei manufatti ceramici.

Il progetto, condotto nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) programmati dall’Istituto, è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico, Delfina Guidaldi ed è stato coordinato dalla professoressa Claudia Lombardo , docente di Design ceramica.

Chiude i battenti il progetto “ Rinasce la scalinata via Erta S. Domenico ” realizzato dal Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, in collaborazione con il Lions Club di Milazzo e con il supporto dell’amministrazione comunale milazzese, finalizzato alla riqualificazione di uno degli scorci più belli e rappresentativi del centro storico.

Milazzo, la scalinata di via Erta S. Domenico rinasce grazie alle ceramiche del “Guttuso”

Milazzo, la scalinata di via Erta S. Domenico rinasce grazie alle ceramiche del “Guttuso”

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.