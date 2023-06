Forbes premia lo Studio Martella & Partners tra le 100 eccellenze italiane. La cerimonia è avvenuta al Principe di Savoia di Milano dedicato ai “100 professionals” di Forbes. Hanno partecipato all’evento Melo Martella, docente universitario originario di Raccuja ma da decenni milazzese d’adozione, e Giuseppe Saporita, in rappresentanza dello studio

Il magazine Forbes Italia redige periodicamente la classifica dei migliori 100 professionisti nell’ambito legale e della consulenza. Vengono selezionate realtà ordinate in cinque categorie: Consulting firm, Foreign law firm, Italian law firm, Italian boutique e Tax & Legal. Per quest’ultima sezione è stato premiato anche Martella&Partners, studio commercialista con sede a Messina e Milano

Forbes ha voluto omaggiare i 100 professionisti selezionati con un’evento dedicato all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Un’occasione non solo per premiare l’impegno e il lavoro di queste figure, ma anche per connetterle tra di loro. Un momento di confronto e crescita per tutto il settore.