Milazzo, le frazioni San Pietro e Grazia senza acqua nel pomeriggio. Guasto in via Policastrelli

Il servizio idrico del Comune di Milazzo ha comunicato che per consentire l’esecuzione di lavori nella via Policastrelli dove si è verificata la rottura di un tratto di tubazione, questo pomeriggio, mercoledì 31 marzo, a partire dalle 14 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle frazioni San Pietro e Grazia.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata, entro le 20.