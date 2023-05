Parata di stelle nazionali ed internazionali al Festival del Cinema Italiano che si terra a Milazzo dal dal 7 al 10 giugno ed iretto da Franco Arcoraci. Hanno assicurato la presenza Matt Dillon, Oscar Vittorio Storaro tre volte premio Oscar, Alfre Woodard, il produttore Lawrence Bender, Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti.

L’8 giugno vi sarà anche una diretta di Rai 1 da Milazzo, con il programma “Casa Italia”, con la presenza di Carlo Gentile e di Roberta Ammendola. Il 10 giugno, inoltre, a Milazzo si terrà la premiazione con le “Stelle d’argento”, la cui conduzione sarà affidata nuovamente a Veronica Maya.

Il sindaco Pippo Midili ha espresso grande soddisfazione per questa importante iniziativa nella sua città: “Siamo ben lieti del fatto che, anche quest’anno, il Festival del Cinema Italiano si svolga a Milazzo, consapevoli che un evento di richiamo come questo consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale».

Tra le tante iniziative annunciate da Arcoraci, inerenti il Festival del Cinema Italiano, venerdì 9 giugno, alle ore 22, a Piazza Duomo si terrà il Gran Galà in TV, condotto da Giusy Venuti, nel corso del quale saranno premiate 12 eccellenze siciliane, famose a livello mondiale nell’ambito della cucina, della politica, dello spettacolo, della cultura, della medicina e della ricerca.

Si tratta di un premio per mettere in risalto personalità siciliane di alto rilievo, le quali hanno, per il loro sapere e la loro bravura, raggiunto traguardi prestigiosi a livello mondiale.

Tra i premiati si annoverano Francesco Patanè, Direttore dell’unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Papardo; il cantautore Luca Madonia; il cantautore Mario Incudine; il florovivaista Pippo Maimone; l’imprenditore Rosario D’Angelo, proprietario della gelateria artigianale Siké Premio Gambero Rosso; il giornalista Pino Maniaci, Direttore di Telejato; lo scrittore e magistrato Sebastiano Ardita; il quartetto vocale femminile Glorius Vocal Quartet; Simona Milio, Senior Director in Politiche Pubbliche della ICF, consulente della Commissione Europea per la valutazione e gli investimenti in politiche sociali, green e digitali; Damiano Gallo, imprenditore, editore italiano, autore e produttore televisivo, noto come “l’immobiliarista dei vip”ed anche come “il Bello del mattone”, titolo dell’omonimo programma televisivo; Stello Vadalà, Provveditore degli Studi di Messina e Andrea Giostra, medico e scrittore, tra i suoi scritti “Le Novelle brevi di Sicilia”.

I premi sono stati realizzati dallo scultore e artista messinese Carlo Ghione.

Parteciperanno al Galà in TV anche artisti del mondo della musica e dell’intrattenimento, tra cui Aleandro Baldi, Giovanni Cacioppo, Francesco Rizzuto e tanti altri.

«Sono felice di poter tornare, per il secondo anno, con un evento grandioso. Milazzo è indissolubilmente legata alla mia adolescenza e ai miei inizi di direttore di eventi. La mia militanza nelle radio private cittadine, in cui operava anche l’attuale sindaco Pippo Midili, è stata sicuramente una bella palestra di vita – ha dichiarato Franco Arcoraci – Milazzo ha rappresentato e rappresenta per me un laboratorio creativo che ha dato i natali alle mie passioni e a tante idee, compreso il Festival Pub Italia, riconosciuto come uno dei più grandi Festival da piazza».