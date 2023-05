CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA GARIBALDI. Da sempre sono stata affascinata dalla bellezza e dall’eleganza di questi splendidi animali, non mi hanno mai impaurita, anzi, mi hanno sempre incuriosita, i loro occhi dolci ed espressivi, ed il loro portamento elegante.

“L’ equitazione” mi ha permesso di viverli e di condividere con loro momenti magici.

E’ possibile praticarlo singolarmente oppure in squadra, esistono diverse discipline, salto ostacoli, dressage, volteggio e tante altre ancora. Per comunicare al cavallo ciò che vuoi fare bisogna fare in modo che l’assetto e la posizione siano corrette e la voce sicura, solo così ti ascolterà, altri aiuti sono quelli dettati da gambe e da mani e infine abbiamo gli aiuti da frustino, speroni ed altri attrezzi.

Io consiglio questo sport a tutti, perché insegna educazione, rispetto e fiducia nei confronti di qualsiasi animale, ma soprattutto ci insegna ad amare.

Victoria Puca I C

Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo