La S.S.Milazzo femminile capitanata dal sostituto Salvatore Amaddeo è una delle nuove squadre giovanili esordienti nel mondo del calcio milazzese. La squadra è nata per caso grazie all'unione e alla passione di cinque giovani ragazze. Nel corso di quest'anno hanno giocato innumerevoli partite, sono state in trasferta a Rocca di Caprileone, Barcellona, Messina, Rometta e a Caltanissetta.

Le giovani calciatrici sono sottoposte ad un intenso allenamento con prove di tecnica, agilità, ma soprattutto di tattica e coesione sportiva. L’allenatore sostiene che solo con l’impegno , la forza, la determinazione, ma soprattutto con la passione, si possa formare una squadra forte ed ottenere grandi risultati.

Il calcio per me, significa: mettersi in gioco, conoscersi, comprendere le dinamiche, aiutarsi l’un con l’altro, sostenersi giocando in sinergia. La parola calcio non significa solo inseguire un pallone, dietro c’è molto di più: passione, grinta, allegria, sacrificio, valori forti come l’amicizia, la solidarietà e la comprensione.

La S.S Milazzo femminile non è solo una squadra ma è sinonimo di famiglia, amore e fratellanza. Il mio sogno nel cassetto è diventare una calciatrice a livello professionale, giocare nella serie A ,ovviamente in una squadra femminile. In futuro spero che il calcio femminile diventi sempre più uno sport seguito e che si comprenda sempre di più che noi future donne di un’era moderna non vogliamo essere discriminate rispetto alla figura maschile.

Non esiste solo il calcio maschile, dovremmo essere più considerate

Sofia Irato II E

Comprensivo Primo Media Garibaldi – Milazzo