CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / MEDIA LUIGI RIZZO. E’ arrivato il tempo di mettere in essere azioni che aiutano i cittadini a vivere ”dignitosamente”.

«AMO LA MIA MILAZZO», e come molte persone vorrei che fosse sempre perfetta, pulita e brillante, ogni giorno, da fare invidia a tutti i turisti che la vengono a visitare. Naturalmente per far sì che una città sia più vivibile e gradevole, bisognerebbe che tutti i cittadini insieme a chi governa si impegnassero “in un progetto”

Dentro «LA MIA MILAZZO» vivono persone che lavorano, sognano e che combattono con i problemi di ogni giorno, ed è proprio per loro che chi amministra, invece di perdersi in grandi progetti mai portati a termine, deve fare qualcosa in più per i suoi cittadini.

VORREI Che nella mia città ,non ci fosse smog,..

VORREI Ospedali funzionanti, scuole aggiornate e tecnologiche Dovrebbero esserci presenti molti spazi verdi: parchi, fattorie all’insegna del rispetto ambientale, attraverso iniziative come “la raccolta differenziata”.

VORREI Spazi di aggregazione in cui vengono svolte attività sportive seguite da allenatori competenti ed esperti, che vengano organizzati eventi sportivi aperti a tutti, anche, e soprattutto a coloro che hanno delle disabilità e per questo motivo spesso vengono esclusi a causa di barriere architettoniche e così via…

Si! È proprio questa la Milazzo che vorrei…

Mattia Impellizzeri classe III E

Comprensivo Secondo Media Luigi Rizzo