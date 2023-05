La Polisportiva “Nino Romano”, seconda in classifica, ha viaggiato verso i playoff. Una partita spettacolare quella giocata sabato 11 marzo dalle ragazze di Mister Maccotta, che in soli tre set hanno conquistato tutta la posta in palio contro il “Messina Volley”, la diretta avversaria per la zona Promozione. La vittoria del derby messinese da parte delle mamertine, infatti, permette loro

di consolidare il secondo posto in classifica, fondamentale per disputare i Playoff. In un PalaCiantro gremito di tifosi, Cuzzocrea e compagne si sono imposte da subito nel fondamentale dell’attacco: nel primo set 4 i punti di Angela Bertè, tornata nel suo ruolo di banda dopo alcune partite giocate da opposto, e 6 quelli di Rosa Imperiale. “Messina Volley” ha risposto con difesa e muro, ma a fare la differenza sono stati gli errori: pochissimi per la “Nino Romano”, che ha portato a casa il primo set con un punteggio di 25-20.

La prima metà del secondo set si è svolta tutta a favore della squadra ospite, ma la squadra mamertina è riuscita a reagire positivamente, soprattutto grazie alle scelte in regia della palleggiatrice Stefania Fleres, che ha dato fiducia alle sue attaccanti e ha gestito al meglio difese e ricezioni imperfette. Le padrone di casa sono riuscite quindi a rimontare e a vincere anche il secondo set, con lo stesso punteggio del primo. Il terzo parziale ha visto le messinesi in difficoltà di fronte ad una “Polisportiva Nino Romano” più determinata che mai a chiudere la partita, con la centrale 2005, Claudia Puglisi, autrice di stupendi colpi d’attacco. Nello stesso set è entrata in campo, accolta dalle feste dei tifosi, la schiacciatrice Martina Brigandì, tornata ad allenarsi a settembre con mister Maccotta dopo un lungo periodo di stop. Le avversarie hanno tentato la rimonta ma non c’è stata storia: la “Nino Romano” ha vinto il match e ha conquistato tre punti importantissimi davanti al pubblico di casa, tra cui molte atlete del settore giovanile che ogni sabato vanno a supportare le compagne più grandi. Sono diverse, infatti, le ragazze della prima squadra a disputare anche i campionati Under, come le titolari Bertè e Puglisi, ma anche Ilaria Prizzi, posto 4, Gaia La Spada, palleggiatrice, e Sofia Cucinotta, secondo libero; molto giovani anche le altre atlete convocate, come Rosa Imperiale, classe 2004, e il capitano Giorgia Cuzzocrea, che a causa di un infortunio alla caviglia ha giocato la partita come libero anziché come banda.

A seguito della vittoria di sabato, la “Nino Romano” ha mantenuto la seconda posizione in classifica nel girone B con 37 punti, dietro un’inarrestabile Modica che guida la classifica con 9 punti di vantaggio.

Ginevra Pino II B

Istituto D’Istruzione Superiore “G.B. Impollomeni” – Liceo Scientifico – Milazzo