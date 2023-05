Durante la cerimonia sono state consegnate al Sindaco Federico Basile le medaglie per il nuovo Gonfalone della Città.

Gli allievi accompagnati dalla diregente Stefania Scolaro , premiata con una targa per la partecipazione degli studenti del Da Vinci e dalla professoressa Alessandra Di Blasi , docente dei premiati, hanno ricevuto elogi dai componenti della Commissione formata dalleprofessoresse: Anna Maria Crisafulli Sartori (Presidente), Maria Cacciola, Ella Imbalzano, Maria Francesca Tommasini, Lucrezia Magistri e Maria Eleonora Salvo.

L’alunno Gabriele Puleio della VA Informatica che ha ottenuto la menzione per un elaborato sulla figura dell’eroe che lavora per mantenere la pace ed evitare lo scoppio della guerra.

In occasione del centenario della Fondazione dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valore Militare, la Federazione provinciale presieduta dal dottore Ricciardi ha indetto un concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. Alla cerimonia svoltasi presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina alla presenza di autorità civili e militari hanno partecipato e sono stati premiati Dirigenti, Docenti e allievi premiati insieme alle loro famiglie.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.