CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ISTITUTO IMPALLOMENI. La Biblioteca Comunale di Santa Lucia del Mela (ME), operando da tanti anni in sedi diverse e attualmente in Piazza Milite Ignoto, ex-carcere Borbonico, il 17/12/2021 è stata intitolata al nome di Elvira Giorgianni Sellerio. La scelta del nome non è stata casuale, bensì frutto di una valutazione intenta a valorizzare l’impresa culturale nella sua accezione più nobile, per tributare l’impegno intellettuale e l’unicità della casa editrice siciliana e per evidenziare come il lavoro di un singolo possa avere ricadute importantissime su una intera comunità.

Elvira Giorgianni nasce a Palermo il 28/05/1936 in una famiglia borghese. Si laurea in giurisprudenza e sposa il fotografo Enzo Sellerio.

A Palermo frequentano la vita culturale, conoscendo, tra gli altri, lo scrittore Sciascia e l’antropologo Buttitta, ed è proprio grazie alle conversazioni con queste personalità che nasce l’idea di dar vita ad un’impresa culturale.

Elvira, con una scelta coraggiosa, decide di lasciare l’impiego nella pubblica amministrazione e di investire la propria liquidazione in una impresa. Fonda, insieme al marito, la casa editrice Sellerio, mentre aspetta il secondo figlio.

La casa editrice dà spazio alla cultura, con leggerezza ed eleganza. In meno di dieci anni la Sellerio si impone come un’impresa culturale a livello nazionale.

Nel 1979 nasce la celebre collana di volumetti blu “La memoria” fatta di tascabili originali per taglio, grafica e contenuti.

Nel 1983 avviene la separazione dal marito; lui si dedicherà alla fotografia, lei continuerà a gestire la casa editrice con fiuto imprenditoriale capace di scoprire nuovi autori quali Bufalino e Andrea Camilleri, ma anche e soprattutto grazie a Sciascia.

Pur avendo una crescita a livello nazionale, la casa editrice ha conservato la propria indipendenza occupando un posto di rilievo nell’editoria italiana.

Nel corso di più di 40 anni di attività, sono stati conferiti a Elvira Giorgianni Sellerio premi e riconoscimenti: nel 1989 è stata nominata Cavaliere del Lavoro, nel 1991 ha ricevuto il Premio Marisa Bellisario e dall’Ateneo di Palermo la Laurea Honoris Causa in materie letterarie, nel 1993- 94 incarico di consigliere di Amministrazione della RAI.

La Casa editrice Sellerio è oggi simbolo della cultura e civiltà siciliana, rigorosa nella cura artigianale del prodotto, con un ciclo produttivo quasi interamente locale e orgoglio per le tradizioni dell’intera isola.

La Biblioteca di S. Lucia del Mela è la prima Biblioteca della Legalità in Sicilia: BILL.

Il progetto è sostenuto dall’amministrazione comunale, voluto fortemente dal sindaco Matteo Sciotto e da una rete di associazioni, nello specifico l’iniziativa è nata dall’accordo con la Rete di Cooperazione Educativa “C’è speranza se accade”, coordinata da Giusi Caliri.

La Biblioteca della Legalità nasce per diffondere la cultura della legalità e giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura. Lettura e legalità sono un binomio, che la BILL ha messo in relazione, articolato in due punti

essenziali: Biblioteca circolante; formazione permanente e diffusa. La Biblioteca circolante, perché viaggia in valigie nelle scuole, biblioteche, associazioni che possono prenotare e tenere per un certo periodo i libri; essi passano da una persona all’altra, le valigie di luogo in luogo.

Formazione permanente e diffusa perché gli adulti devono essere costantemente informati specie su giustizia, libertà, legalità, temi che dovranno poi discutere con i più giovani. La rete BILL realizza una formazione permanente che viaggia di territorio in territorio adattandosi alle peculiarità dei luoghi dalle molteplici esperienze.

Ci sono stati molti sorprendenti risultati nei diversi territori dove BILL è presente, anche in quella di S. Lucia del Mela, dove periodicamente si organizzano incontri, presentazioni di libri, intrattenimenti per bambini con varie attività.

È sorprendente vedere che un luogo qualunque sia diventato un luogo magico, ricco di cultura, dove qualsiasi persona può essere coinvolta, dare e ricevere nello stesso momento perle di saggezza per l’anima.

Martina Trio III A

Istituto D’Istruzione Superiore “G.B. Impollomeni” – Scienze Applicate – Milazzo