I.I.S. "R.Guttuso" Liceo Artistico ind. Grafica, Via Gramsci

Il MuMa è un viaggio spirituale per riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso scienza e arte.

Durante l’operazione di recupero, è stata estratta dalla pancia del cetaceo molta plastica e dopo un lungo processo di pulizia e trattamento, grazie all’iniziativa del milazzese Biologo Carmelo Isgrò, è nata l’idea di realizzare un museo. L’esposizione al pubblico ha l’obiettivo di sensibilizzare la gente affinchè la tragedia del capodoglio Siso, possa condurre ad un momento di riflessione e crescita per tutti, adulti e bambini.

CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO . L’intervista a Carmelo Sgrò , direttore del Museo del Mare di Milazzo, inaugurato il 9 agosto 2019 all’interno del Castello di Milazzo. La struttura nasce dalla commovente e tragica storia di un Capodoglio, ribattezzato “Siso”, che nell’estate del 2017 ha trovato la morte a largo delle Isole Eolie, a causa di una rete da pesca illegale.

