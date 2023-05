CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / LICEO ARTISTICO GUTTUSO. Gli studenti del Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, guidati dalle professoresse Anna Arizzi (docente esperto) e Angela Caprino (docente tutor) hanno seguito e completato il progetto operativo complementare (POC) “Libriamoci 1” (2 marzo 2023- 20 aprile 2023).

I corsisti, appartenenti a diverse classi della sede in via Gramsci, hanno scelto di prenderne parte per approfondire le loro conoscenze e le loro competenze e abilità sia nell’ambito linguistico-letterario sia in quello artistico.

Tre i moduli: “Lingua, linguaggi, storia e territorio”, “Leggere la natura, conservazione e creatività”; “Composizione, lettura e scrittura, laboratori”. Diverse le attività, dalla lettura di testi di vari generi alla scrittura giornalistica, alle composizioni grafiche che hanno illustrato racconti, poesie ed elementi visivi riconducibili al mare. In dieci pomeriggi didattici i corsisti hanno acquisito nuove conoscenze letterarie e hanno avuto modo di relazionarsi con i loro coetanei, visitando anche bellezze locali.

Tra le uscite, memorabile quella al Castello di Milazzo, e precisamente al museo “MU.MA”, dove il dott. Carmelo Isgrò ha illustrato la sua attività di ricercatore riferita soprattutto a Capo Milazzo e al “Siso project”, inoltre il dott. Mario Crisafulli ha mostrato l’originale giardino botanico. Ed è stato bello condividere l’esperienza con il gruppo di stagisti universitari della regione Lazio (progetto “Torno subito”), in uno scambio di scienza, arte e

letteratura.

Rossana Franzone, direttore di OggiMilazzo, che ci ha dato orientamenti sulla scrittura giornalistica, sono stati realizzati alcuni articoli e video interviste. L’artista Andrea Sposari (SposArt), al Liceo Artistico, nella sede della scuola, si è raccontato in un

lungo dialogo con gli studenti. Da non tralasciarsi le visite a piedi, a Milazzo, in Marina Garibaldi e al Borgo di Vaccarella, per ammirare le bellezze architettoniche (Castello e Palazzo D’Amico), e il pregevole fondo dei libri antichi alla Zi-Pe. Ha contato lo stare bene insieme, in un gruppo operoso e allegro, e il sentirsi protagonisti: nelle esperienze, nelle letture, nella scrittura, nel laboratorio artistico.

Asia Sottile III A

I.I.S. “R.Guttuso” Liceo Artistico, Via Gramsci