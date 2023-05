Il prestigioso marchio MV Agusta motorcicle , della casa varesina , dopo l’apertura del punto vendita di Messina, rinnova la fiducia all’ex pilota collaudatore Giuseppe Mondello che porta avanti ormai da anni il club MV Agusta Factory Club Messina Elefanti Siciliani da lui fondato a Milazzo ma di rilevanza nazionale . Lo stesso club, si avvarrà della presenza di Ciro De Petri , Campione Dakar degli anni 90 su Cagiva (altro marchio appartenente a MV Agusta) al quale sarà dedicata una sezione del club per ricordarne le vittorie. Lo stesso Mondello , su Cagiva, ha partecipato a numerose importanti gare e raid Africani abbandonando poi per problemi di salute.

Ricco il carnet di eventi ancora in preparazione visti i ritardi dovuti al Covid . Il 2024 , sarà il trentesimo anniversario delle vittorie di Cagiva alla Dakar con de Petri appunto e Milazzo ospiterà queste manifestazioni si spera senza ritardi o impedimenti. Sono previsti eventi con ospiti come De Petri e Giacomo. Nel 2024 Mondello ha intenzione di partecipare con una promo al Rally dei Faraoni al quale, oltre i colori italiani , spera di poter avere il patrocinio del comune di Milazzo per esporre i loghi della sua città.