Piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele ed il Teatro, il lungomare con il porto, chef Pasquale Caliri porta Messina sugli schermi de “La7”. Nel programma “L’ingrediente perfetto” condotto da Maria Grazia Cucinotta l’Ambasciatore Del Gusto messinese ha fatto da guida turistica per i principali siti d’interesse cittadini.

Le telecamere del programma hanno iniziato proprio dal campanile del Duomo per poi andare in giro per la città e concludere la puntata al “Marina del Nettuno”. Qui lo chef ha presentato una reinterpretazione della “Pasta alla Norma” proponendola sotto forma di un raviolo tirato con una pasta al cioccolato.

«Il cioccolato – ha detto lo chef alle telecamere – era un ingrediente tipico nella cucina tradizionale, specie nel suo accoppiarsi con la melanzana. Alcuni dessert del sud e perfino la caponata, un tempo, prevedevano proprio questo ingrediente. La dolcezza nei piatti siciliani – ha continuato – viedne proprio da quella influenza della cucina araba che ha insistito nella sua dominazione sull’Isola»

Il programma, con in studio anche l’attore siciliano Leo Gullotta, ha presentato un vario excursus sulle tipicità e bellezze del nostro territorio e dell’eccellenze gastronomiche..

«Messina continua ad essere protagonista in modo costante sui media nazionale” , ha scritto sulla sua pagina facebook il sindaco Federico Basile – postando il video della puntata che ha fatto milioni di telespettatori, complimentandosi con l’Ambasciatore Del Gusto per la collaborazione nel rilancio del “Brand Messina”. Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per invitare l’attrice Maria Grazia Cucinotta, nostra concittadina, nella sua amata città.

