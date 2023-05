CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITT ETTORE MAJORANA. Sta spopolando sui social la City Nature Challenge, una challenge molto particolare che sfida i cittadini del mondo a trovare quante più specie possibili sono presenti nel proprio territorio. E’ un progetto globale che serve in particolare agli scienziati per scoprire quali specie si stanno estinguendo e quali no, e soprattutto se ne esistono di nuove. È possibile in realtà trovare anche delle specie che sono sempre esistite, ma si sono modificate per adattarsi alle alte temperature del globo.

Il Majorana essendo una scuola che cerca sempre di sensibilizzare gli alunni per quanto riguarda l’ambiente e la natura, ha deciso di contribuire a questo progetto, ovviamente come osservatori della città di Milazzo che l’anno scorso ha raggiunto il primato di città con più specie in assoluto di Italia.

Noi alunni accompagnati dai nostri docenti di biologia ci siamo avventurati nelle zone protette del capo di Milazzo cimentandoci a scattare foto a specie animali e vegetali di ogni tipo. Per contribuire a questa challenge abbiamo fatto dalle 30 alle 300 osservazioni ciascuno.

Ma come si fa un’osservazione? Per fare un’osservazione ci sono dei brevi e semplici passaggi: inserire la foto della specie che stiamo analizzando, inserire la specie, nel caso di una specie sconosciuta l’osservazione non verrà etichettata e sarà studiata da scienziati o da osservatori che potranno dare suggerimenti tramite l’applicazione, inserire una nota sui dettagli più particolari che abbiamo notato nella pianta o nell’animale, inserire l’ora e la data dell’osservazione in modo da capire in quali condizioni si trova il soggetto osservato, inserire la posizione in modo da rendere chiaro l’habitat, infine bisogna indicare se la specie è coltivata o selvatica.

Credo che quest’esperienza abbia insegnato ad ognuno di noi ad apprezzare l’ambiente e mi auguro che un giorno l’uomo possa finalmente imparare a vivere in armonia con la natura rispettandola e non dando per scontata ogni risorsa.

Gaia Basile II BCH

ITT Ettore Majorana