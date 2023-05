CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI. Le attività di movimento sono occasioni per privilegiare la creatività e l’investimento emotivo perché l’ottica educativa è di sostenere i processi che portano all’autonomia, alla crescita dell’autostima, alla capacità di iniziativa e alla consapevolezza di sé a vari livelli, fisico ed emotivo. Ed è questo il motivo che ha spinto i docenti di Scienze Motorie ad organizzare una selezione di corsa campestre.

Si sono sfidati in un’appassionante gara di corsa campestre maschile, nella palestra esterna dell’Itet“Leonardo Da Vinci”, nove alunni nati negli anni 2006/2007/2008 che si sono impegnati nell’ottica di una sana competizione, incrementando la voglia di stare insieme e di condividere i risultati

ottenuti. Gli alunni si sono così classificati: 1. Vitalik La Malfa, 2. Damiano Mandarano, 3. Molino Salvatore, 4. Valentino Santoro, 5. Diego Italiano 6. Salvatore Donato, 7. Nikita Lohvyn , 8. Francesco Di Bella , 9. Dario Giordano.

I primi quattro hanno parteciperanno alla Fase provinciale di Corsa Campestre che si è svolta a febbraio 2023 a Terme Vigliatore.

Queste attività sportive sono molto importanti: lo sport non è solo un’attività fisica benefica per il corpo, ma è soprattutto un modo bellissimo di crescere condividendo valori fondamentali come il rispetto, la socializzazione e l’integrazione. Nel gruppo sportivo si impara a rispettare le regole, a essere leali con i compagni e a non mollare mai.

Barbara Cantonese VB Grafica

ITET Leonardo Da Vinci