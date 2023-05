Per il maggio dei libri, l’iniziativa patrocinata dal Comune, ieri nel salone di Lillo Valvieri in via Garibaldi sono stati presentati tre libri: Catemoto De Luca II lo Zar di Fiumedinisi di Emilio Pintaldi Il Salone dei Narratori e Il Diario di un Barbiere Distratto.

L’iniziativa è stata accompagnata da performance musicali, di danza e di poesia. Ad esibirsi è stata la giovanissima soprano Ucraina Oleksandra Chaikovska che sarà accompagnata al piano dal maestro Salvatore Messina.

Parte dei proventi della vendita dei libri sarà devoluta alla chiesa ortodossa di padre Giovanni Amante che assiste i profughi ucraini a Messina e invia aiuti alimentari e medicinali alle famiglie ucraine coinvolte nella guerra.

A condurre la serata il giornalista Emilio Pintaldi.