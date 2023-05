VIDEO. I danni provocati dalle raffiche di scirocco ieri pomeriggio hanno portato i vigili del fuoco e la polizia municipale a effettuare decine di interventi tra alberi e pali della pubblica illuminazione abbattuti.

Il danno più visibile e pericoloso è stato senza dubbio quello provocato al ponteggio montato nella facciata del Duomo di Milazzo. Alcuni pezzi sono caduti lungo la strada e la parte alta si è accasciata sull’edificio prospiciente sulla via Nino Ryolo. Fortunatamente, nonostante la presenza di un bar e il passaggio continuo di mezzi ,non si è fatto male nessuno. Fino a notte fonda si sono svolte le operazione di sgombero e messa in sicurezza del ponteggio con l’utilizzo di due autogru e un camion con Cestello da 50 metri della ditta Semida.